These are the students at Fremont Middle School in Roseburg who were on the honor roll.
Sixth Grade
4.0 GPA — Dayna Allen, Hannah Bakke, Kaden Barry, Rocco Brand, Bryan Briggs, Eden Cardoza, Brenna Carpenter, Tate Cordon, Hannah Dammann, Brenna Emerson, Davide Falleni, Aaron Familio, Graham Fisk, Abbigail Gheer, Teague Gimbel, Lillian Hollenbeck, Sophie Howren, Dylan Jackson, Levi Kempton, Payton Kloxin, Carter Koster, Aiden Kurtz, Cassia Mattox, Garrett Mills, Aubrey Morris, Isabella Nielsen, Kayden Opland, Andrew Pedersen, Trenton Perry, Parker Rodgers, Gabrielle Roosevelt, William Ruch, Evan Ruiz, Nicholas Ruiz, Ayden Silvia, Blair Smith, Quinn Stone, Ryder Sullivan, Brooklyn Thomas, River Wecks, Ethan Williams, Paisley Woodley, McKenna Yancy, Kaitlynn Younce.
3.75 GPA — Kole Clary, Romen Dickson, Madyson Dring, Ayla Eggleston, Michael House, Chander Johnson, Logan McCleskey, Aaliyah Miller, Riley O'Connor, Aaron Pike, Lucy Sanders, Tyson Sisson, Madalyn Steiner, Audrey Stone.
3.667 GPA — Izaiah Moreno-Saunders.
3.5 GPA — Mallory Austin, Finnegan Eichman, Kolton Faulkner, Samantha Fisher, Damien Garcia, Lillian Lowe, Ryleigh Reid, Gema Rodriguez, Violet Vasser.
Seventh Grade
4.0 GPA — Kylee Almonte Russell, Sadie Bentea, Lacey Bouchard, Gilbert Brown III, Ian Carroll, Emma Evans, Chloe Garcia, George Gibby, Alice Graham, Emmanuel Guzman-Bravo, Elizabeth Hiers, Abigail Hinerman, Lucas Holmes, Dahlyia Holt, Andi Hummel, Ayden James, Nathan Kincaid, Skylar Knox, Eric Koenitzer, Sarah Matar, Rylie McLaughlin, Olivia Mecham, Janelle Melling, Olivia Miller, Izabella Modglin, Emylie Moore, Jasmine Morales, Kade Nelson, Gabrielle Nicholson, Enzo Paterson-Sartorius, Brady Popken, Barbara Raines, Addison Reneau, Dallin Shumway, Estelle Smith, Kennedi Smith, Kadin Spencer, Kara Stearman, Liam Stone, Hayden Wier, Leo Wikstrom, Bailey Wilcox, Jackson Wolfsturm.
3.75 GPA — Drea Burwell, Leeta Caswell, Regan Clark, Audrina Conn, Renee Dring, Joshua Hagerty, Micali Harvey, Trinity Humphries, Kyrie Hurt, Lily Jarrett, Thomas Larson, Lily McMurtrey, Salina Murray, Kylie Nelson, Luke Ohman, Sid Risley, Natalie Shields, Peyton Stall, Reese Wambolt, Mya Yazzolino.
3.667 GPA — Arianna Essary, Ella Ruiz.
3.5 GPA — Lana Adams, Evan Anderson, Zoey Anderson, Maxwell Bezdek, Taylor Bowman, Angela Haber, Madison Hoschouer, Corey Kimball, Marcus Lobo, Rebecca McNew, Cadin Morgan, Cameron Rutan, Grant Schulze, Camden Sharp.
Eighth Grade
4.0 GPA — Arlie Aasen, Kaitlyn Allen, Grace Bachmeier, Jacob Barr, Owen Bentea, Isabella Buford, Amina Clark, Saria Clegg, Reese Dunn, Connor Eggleston, Riann Eggleston, Sophie El-Badry, Jenna Fay, Faith Gaines, Leo Gimbel, Cayleb Haaby, Grace Harris, Taylor Hayman, Christopher Herrera-Nunez, Atlas Hubbard, Grace Ipsen, Dallas Johnson, Ivy Jones, Olivia Kobernik, Annan Kolberg-Stevens, Oliver Lavin, Aries Lee, Seira Lee, Ahmed Matar, Joelle Mattox, Lucas Miller, Mahayla Miller, Carter Morales, Natalya Nicholson, Ashton Palm, Natalie Ramirez, Andi Robison, Savannah Sanders, Samantha Sells, Mackenzie Straw, Shaylee Swartzendruber, Masyn Tabor, Giavanna Tatone, Kyra Wedekind, Allissandra Wenzl, Aaron Winn.
3.75 GPA — Richards Akins, Dakota Coffman, Nicholas Cunningham, Apollonia Heap, Katelyn Lane, Novalee Loftin, Madison Martin, Aidan Moon, Victoria Negrin, Elijah Nelson, Lillian Skomars, Dessirae Williams, Destiny Williams, Isaac Wright.
3.667 GPA — Channing Finlayson, Makylie Mandera, Alexander Villanueva.
3.5 GPA — Grant Bettis, Emily Chandler, Samuel Cohan, Kruz Klahr, Gilbert Mican, Nevaeh Modglin, Tyler Ott, Justice Peden, Tristan Rodgers, Carson Tyler, James Woodley, Katelyn Wylie.
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